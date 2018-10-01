Эксперт: Акинфеев принял правильное решение завершить карьеру в сборной России

"Акинфеев принял правильное решение, отработал на полную катушку, всего отдал себя, без каких-либо срывов. Он свое отработал честно, достойно и заслуживает только всяческих похвал. Вообще, Игоря долго будут помнить, потому что он играл нестандартно", - заявил Пономарев.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что основным вратарем команды будет Андрей Лунев из петербургского "Зенита". "Лунев - вратарь с хорошими физическими данными: высокий рост, длинные руки", - высказал свое мнение эксперт.

Акинфеев впервые сыграл за национальную команду 28 апреля 2004 года в товарищеском матче со сборной Норвегии, став в возрасте 18 лет и 20 дней самым молодым дебютантом команды за ее историю. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, на домашнем чемпионате мира 2018 года дошел с командой до 1/4 финала. Всего он провел 111 матчей за сборную России, пропустил 95 мячей и 33 раза отстоял "на ноль".