"Йокерит" победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сохранив лидерство на Западе

ТАСС, 1 октября. Хельсинкский "Йокерит" одержал победу над "Сочи" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев хет-трик оформил Ессе Йоэнсуу (12-я, 23-я и 29-я минуты), также шайбу забросил Никлас Енсен (22). У гостей отличились Эрик О'Делл (20) и Дамир Мусин (47).

"Йокерит" набрал 20 очков в 12 матчах и укрепил лидерство в таблице Западной конференции. "Сочи" с 13 очками занимает шестое место на Западе.

В следующем матче 6 октября "Йокерит" дома примет санкт- петербургский СКА. "Сочи" 4 октября на своем льду сыграет также со СКА.