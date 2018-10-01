НОК Италии подаст заявку на проведение ОИ-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо

ТАСС, 1 октября. Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии подаст заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Об этом сообщает агентство ANSA.

"НОК Италии официально подтвердил, что итальянская заявка на проведение Олимпийских игр 2026 года будет содержать города Милан и Кортина-д'Ампеццо, - приводит агентство слова губернатора Ломбардии Аттилио Фонтаны. - Глава НОК Италии Джованни Малаго позвонил мне и официально сообщил, что НОК поддержал кандидатуру Милана и Кортины- д'Ампеццо. Это новость, которую мы ожидали, мы очень счастливы и приступаем к работе над тем, чтобы наша заявка была успешной".

Ранее Италия уже предпринимала попытки выдвинуть свою заявку на проведение Олимпиады-2026, соревнования планировалось провести в Милане, Кортине-д'Ампеццо и Турине, однако правительство Италии не поддержало эту идею. Заместитель председателя Совмина (статс-секретарь) Джанкарло Джорджетти заявлял, что такая заявка не получит финансовых гарантий правительства и все расходы по подготовке должны будут взять на себя регионы.

В апреле МОК опубликовал список семи Национальных олимпийских комитетов, которые официально подтвердили намерение принять зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. НОК Австрии выдвинул в качестве кандидата город Грац, НОК Канады - Калгари, НОК Японии - Саппоро, НОК Швеции - Стокгольм, НОК Швейцарии - Сьон, НОК Турции - Эрзурум. Затем власти японского города Саппоро (северная префектура Хоккайдо) после землетрясения на острове сообщили о снятии заявки. Также свои заявки отозвали Сьон и Грац. Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.