Игроки-разбойники. Хронология скандальных событий с участием Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы приговорил нападающего "Зенита" Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Оба футболиста будут находиться в СИЗО "Бутырка" до момента вступления приговора в силу.
Драка в кафе
8 октября появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев избили в столичном кафе "Кофемания" на Большой Никитской улице чиновника Минпромторга. Позднее было установлено, что от действий футболистов пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Причиной конфликта стали оскорбления расового характера со стороны игроков в адрес Дениса Пака. Тот сделал обидчикам замечание, после чего Кокорин ударил его стулом по голове.
Медики диагностировали у Пака черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы конечностей. Гайсин также получил побои, которые нанес Мамаев (удар по лицу).
Избитый водитель
Позднее стало известно, что Кокорин и Мамаев замешаны в еще одной потасовке, которая произошла до инцидента в "Кофемании". Утром 8 октября двое мужчин напали на водителя машины "Мерседес" у гостиницы "Пекин". Также в ходе конфликта было разбито стекло и задняя дверь автомобиля. Как было установлено правоохранительными органами, иномарка принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. В нападавших были опознаны Кокорин и Мамаев.
После этого Кокорин и Мамаев переместились в кафе, где произошел инцидент с избиением чиновника Минпромторга.
Вызов на допрос и задержание
10 октября в отношении футболистов было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Игрокам было предложено добровольно явиться к следователю до 18:00 мск среды. В случае неповиновения они были бы объявлены в федеральный розыск.
Мамаев прибыл в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для дачи объяснений в установленный срок. Несколькими часами позднее туда явился и Кокорин. Оба футболиста были задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве. В настоящее время Кокорин и Мамаев находятся в изоляторе временного содержания.
Следственные действия в отношении игроков продолжаются. Вечером 11 октября Тверской суд Москвы арестовал Кокорина, его младшего брата Кирилла и Мамаева, срок ареста всем троим установлен до 8 декабря. Главные подозреваемые содержатся в московском СИЗО "Бутырка".
Суд и приговор
8 мая 2019 года пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор Кокорину и Мамаеву. Александр приговорен к полутора годам колонии общего режима, а Мамаев — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. До момента вступления приговора в силу осужденные останутся под стражей.
Суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора и исключил квалифицирующий признак из обвинения.
Осужденные имеют право подать апелляцию на решение суда. Без учета обжалований приговора Кокорин проведет в колонии 7,5 месяца, а Мамаев — 6,5 месяца, так как большую часть срока футболисты отбыли в СИЗО, где один день считается за 1,5.
При этом срок еще может сократиться с учетом времени, проведенного ими в СИЗО до вступления приговора в силу (в случае обжалования — еще не менее одного-двух месяцев).
К моменту вступления приговора в силу осужденные смогут подать прошение на условно-досрочное освобождение.
В предыдущие годы Кокорин и Мамаев также были замешаны в ряде скандальных историй.
Дружба на протяжении 10 лет
Перед последними инцидентами Кокорин выложил в Instagram совместное фото с Мамаевым и сообщил, что футболисты отмечают 10-летие дружбы. Ранее они неоднократно подчеркивали тот факт, что являются близкими друзьями.
В конце 2012 года игроки вместе провели в Майами отпуск и активно делились фотографиями в соцсетях. Молодые люди часто обнимались в кадре, а на одном из снимков Кокорин целовал Мамаева в щеку. Одну из совместных фотографий с Кокориным Мамаев выложил с подписью "Люблю его". После этого в соцсетях было много предположений по поводу характера отношений футболистов.
Скандальный отдых в Монако
Самый громкий скандал с совместным участием Кокорина и Мамаева прогремел в июле 2016 года. В Сети появилось видео, на котором Мамаев и Кокорин развлекаются в одном из ночных клубов Монако под звуки российского гимна. Как сообщалось, футболисты заказали около 500 бутылок шампанского на общую сумму €250 тыс. и угощали других посетителей заведения.
Эта история имела широкий резонанс и настроила общество против всего российского футбола, в интернете огромную популярность набрала петиция за расформирование сборной.
После этого "Краснодар" и "Зенит" перевели футболистов в молодежный состав за нанесенный репутационный ущерб и лишили их месячной зарплаты. Позже и Кокорин, и Мамаев публично извинились, но при этом настаивали, что СМИ неправильно преподнесли информацию об их отдыхе в Монако.
Когда кумир Эскобар
В Instagram Кокорина частенько появляются вызывающие и пижонские фотографии — с дорогими машинами, вещами или в частном самолете.
В январе 2017 года Кокорин во время отпуска в жарких странах выложил фотографию в футболке с изображением Пабло Эскобара, знаменитого наркобарона 90-х, одного из самых известных преступников в истории. Эскобара обвиняли в пытках и убийствах людей, коррупционной деятельности и главное — массовой продаже наркотиков.
Стрельба и езда по встречке
В декабре 2017 года Кокорин сделал фото с пистолетом, находясь на свадьбе у друга в Осетии. Форвард несколько раз выстрелил в воздух, выложив все это в Instagram.
В том же году футболист был задержан сотрудниками ДПС за езду по встречной полосе. Вскоре мировой суд Тверского района города Москвы наказал его лишением прав на четыре месяца.
Усы Черчесова
Летом 2017 года сразу после вылета сборной России с Кубка конфедераций Кокорин вместе с Артемом Дзюбой выложили видео, на котором они подносят руку над губой, изображая усы. Это акция была расценена как издевка в адрес главного тренера сборной Станислава Черчесова, особенно с учетом того, что ролик был подписан одним из любимых слов Черчесова "мэсседж".
Спортивная редакция ТАСС