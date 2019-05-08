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Игроки-разбойники. Хронология скандальных событий с участием Кокорина и Мамаева

Александр Кокорин и Павел Мамаев
© Станислав Красильников/ТАСС
ТАСС рассказывает о выходках российских футболистов, приговоренных к реальным срокам наказания

Пресненский суд Москвы приговорил нападающего "Зенита" Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Оба футболиста будут находиться в СИЗО "Бутырка" до момента вступления приговора в силу.

Драка в кафе

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8 октября появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев избили в столичном кафе "Кофемания" на Большой Никитской улице чиновника Минпромторга. Позднее было установлено, что от действий футболистов пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. 

Причиной конфликта стали оскорбления расового характера со стороны игроков в адрес Дениса Пака. Тот сделал обидчикам замечание, после чего Кокорин ударил его стулом по голове.

Медики диагностировали у Пака черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы конечностей. Гайсин также получил побои, которые нанес Мамаев (удар по лицу).

Избитый водитель

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Позднее стало известно, что Кокорин и Мамаев замешаны в еще одной потасовке, которая произошла до инцидента в "Кофемании". Утром 8 октября двое мужчин напали на водителя машины "Мерседес" у гостиницы "Пекин". Также в ходе конфликта было разбито стекло и задняя дверь автомобиля. Как было установлено правоохранительными органами, иномарка принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. В нападавших были опознаны Кокорин и Мамаев.

После этого Кокорин и Мамаев переместились в кафе, где произошел инцидент с избиением чиновника Минпромторга.

Вызов на допрос и задержание

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10 октября в отношении футболистов было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Игрокам было предложено добровольно явиться к следователю до 18:00 мск среды. В случае неповиновения они были бы объявлены в федеральный розыск.

Мамаев прибыл в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для дачи объяснений в установленный срок. Несколькими часами позднее туда явился и Кокорин. Оба футболиста были задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве. В настоящее время Кокорин и Мамаев находятся в изоляторе временного содержания.

Следственные действия в отношении игроков продолжаются. Вечером 11 октября Тверской суд Москвы арестовал Кокорина, его младшего брата Кирилла и Мамаева, срок ареста всем троим установлен до 8 декабря. Главные подозреваемые содержатся в московском СИЗО "Бутырка".

Суд и приговор

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8 мая 2019 года пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор Кокорину и Мамаеву. Александр приговорен к полутора годам колонии общего режима, а Мамаев — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. До момента вступления приговора в силу осужденные останутся под стражей.

Суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора и исключил квалифицирующий признак из обвинения.

Осужденные имеют право подать апелляцию на решение суда. Без учета обжалований приговора Кокорин проведет в колонии 7,5 месяца, а Мамаев — 6,5 месяца, так как большую часть срока футболисты отбыли в СИЗО, где один день считается за 1,5.

При этом срок еще может сократиться с учетом времени, проведенного ими в СИЗО до вступления приговора в силу (в случае обжалования — еще не менее одного-двух месяцев).

К моменту вступления приговора в силу осужденные смогут подать прошение на условно-досрочное освобождение.

Описание
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В предыдущие годы Кокорин и Мамаев также были замешаны в ряде скандальных историй. 

Дружба на протяжении 10 лет

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Перед последними инцидентами Кокорин выложил в Instagram совместное фото с Мамаевым и сообщил, что футболисты отмечают 10-летие дружбы. Ранее они неоднократно подчеркивали тот факт, что являются близкими друзьями.

В конце 2012 года игроки вместе провели в Майами отпуск и активно делились фотографиями в соцсетях. Молодые люди часто обнимались в кадре, а на одном из снимков Кокорин целовал Мамаева в щеку. Одну из совместных фотографий с Кокориным Мамаев выложил с подписью "Люблю его". После этого в соцсетях было много предположений по поводу характера отношений футболистов.

Скандальный отдых в Монако

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Самый громкий скандал с совместным участием Кокорина и Мамаева прогремел в июле 2016 года. В Сети появилось видео, на котором Мамаев и Кокорин развлекаются в одном из ночных клубов Монако под звуки российского гимна. Как сообщалось, футболисты заказали около 500 бутылок шампанского на общую сумму €250 тыс. и угощали других посетителей заведения.

Эта история имела широкий резонанс и настроила общество против всего российского футбола, в интернете огромную популярность набрала петиция за расформирование сборной.

После этого "Краснодар" и "Зенит" перевели футболистов в молодежный состав за нанесенный репутационный ущерб и лишили их месячной зарплаты. Позже и Кокорин, и Мамаев публично извинились, но при этом настаивали, что СМИ неправильно преподнесли информацию об их отдыхе в Монако.

Когда кумир Эскобар

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В Instagram Кокорина частенько появляются вызывающие и пижонские фотографии — с дорогими машинами, вещами или в частном самолете.

В январе 2017 года Кокорин во время отпуска в жарких странах выложил фотографию в футболке с изображением Пабло Эскобара, знаменитого наркобарона 90-х, одного из самых известных преступников в истории. Эскобара обвиняли в пытках и убийствах людей, коррупционной деятельности и главное — массовой продаже наркотиков.

Стрельба и езда по встречке

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В декабре 2017 года Кокорин сделал фото с пистолетом, находясь на свадьбе у друга в Осетии. Форвард несколько раз выстрелил в воздух, выложив все это в Instagram.

В том же году футболист был задержан сотрудниками ДПС за езду по встречной полосе. Вскоре мировой суд Тверского района города Москвы наказал его лишением прав на четыре месяца.

Усы Черчесова

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Летом 2017 года сразу после вылета сборной России с Кубка конфедераций Кокорин вместе с Артемом Дзюбой выложили видео, на котором они подносят руку над губой, изображая усы. Это акция была расценена как издевка в адрес главного тренера сборной Станислава Черчесова, особенно с учетом того, что ролик был подписан одним из любимых слов Черчесова "мэсседж".

Спортивная редакция ТАСС

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Российский футболДело в отношении Кокорина и Мамаева
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