Игроки-разбойники. Хронология скандальных событий с участием Кокорина и Мамаева

8 октября появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев избили в столичном кафе "Кофемания" на Большой Никитской улице чиновника Минпромторга. Позднее было установлено, что от действий футболистов пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Причиной конфликта стали оскорбления расового характера со стороны игроков в адрес Дениса Пака. Тот сделал обидчикам замечание, после чего Кокорин ударил его стулом по голове.

Медики диагностировали у Пака черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы конечностей. Гайсин также получил побои, которые нанес Мамаев (удар по лицу).