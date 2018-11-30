"Химки" обыграли "Панатинаикос" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Химки" одержал победу над греческим "Панатинаикосом" со счетом 76:68 в домашнем матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал форвард российской команды Энтони Гилл, в его активе 21 очко. В игре не смог принять участие из-за травмы российский защитник "Химок" Алексей Швед.

Для "Химок" победа стала третьей подряд в турнире. В турнирной таблице "Химки" занимают 10-е место, одержав четыре победы, "Панатинаикос" с пятью победами идет восьмым.

В следующем туре "Химки" 6 декабря в гостях сыграют с немецкой "Баварией".