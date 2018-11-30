Камерун лишен права принять Кубок африканский наций по футболу 2019 года

ТАСС, 30 ноября. Камерун не будет хозяином Кубка африканских наций по футболу 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF).

Решение было принято на заседании исполкома CAF. Страны, которые хотят принять Кубок африканских наций, должны подать заявку до конца декабря. Турнир пройдет 15 июня - 13 июля 2019 года.

Камерун считается одним из самых стабильных государств Африки, однако за минувший год обстановка там осложнилась. Вновь дают о себе знать сепаратисты, выступающие за отделение западной, англоязычной части страны. С октября прошлого года они периодически вступают в вооруженные столкновения с правительственной армией.

Кубок африканских наций проводится с 1957 года, соревнования проходили в Камеруне в 1972 году. Команда Камеруна является действующим победителем турнира.