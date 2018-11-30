Российские баскетболисты в овертайме победили сборную Финляндии в отборочном матче КМ-2019

ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноября. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу со счетом 77:75 в овертайме одержала победу над командой Финляндии в выездном матче квалификации Кубка мира - 2019.

После третьей четверти россияне уступали с разницей в 10 очков, но сумели нивелировать отставание. Самым результативным игроком матча стал защитник сборной России Дмитрий Кулагин, набравший 26 очков.

В матче не принимал участие разыгрывающий сборной России Алексей Швед, получивший травму в матче баскетбольной Евролиги с литовским "Жальгирисом". У игрока диагностирован перелом фаланги мизинца левой руки, примерный срок восстановления баскетболиста составляет один месяц.

Российская команда находится на третьем месте в турнирной таблице группы К, набрав 14 очков в девяти встречах. Сборная Финляндии уступает россиянам одно очко и занимает четвертое место. Лидирует в группе сборная Франции (17), на втором месте чехи (16). Три лучшие команды из каждой группы по итогам второго этапа отбора квалифицируются в финальную стадию Кубка мира.

В следующем матче отбора сборная России 3 декабря дома встретится с чешской командой.