{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по баскетболу

Российские баскетболисты в овертайме победили сборную Финляндии в отборочном матче КМ-2019

Самым результативным игроком матча стал защитник сборной России Дмитрий Кулагин, набравший 26 очков
Сасу Салин и Владимир Ивлев EPA-EFE/MAURI RATILAINEN
Сасу Салин и Владимир Ивлев
© EPA-EFE/MAURI RATILAINEN

ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноября. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу со счетом 77:75 в овертайме одержала победу над командой Финляндии в выездном матче квалификации Кубка мира - 2019.

После третьей четверти россияне уступали с разницей в 10 очков, но сумели нивелировать отставание. Самым результативным игроком матча стал защитник сборной России Дмитрий Кулагин, набравший 26 очков. 

В матче не принимал участие разыгрывающий сборной России Алексей Швед, получивший травму в матче баскетбольной Евролиги с литовским "Жальгирисом". У игрока диагностирован перелом фаланги мизинца левой руки, примерный срок восстановления баскетболиста составляет один месяц.

Российская команда находится на третьем месте в турнирной таблице группы К, набрав 14 очков в девяти встречах. Сборная Финляндии уступает россиянам одно очко и занимает четвертое место. Лидирует в группе сборная Франции (17), на втором месте чехи (16). Три лучшие команды из каждой группы по итогам второго этапа отбора квалифицируются в финальную стадию Кубка мира.

В следующем матче отбора сборная России 3 декабря дома встретится с чешской командой.

Футбол в России
Три матча 16-го тура чемпионата России по футболу запланированы на субботу
"Енисей" дома сыграет с "Ахматом", "Оренбург" примет "Крылья Советов", а "Анжи" встретится с "Уфой"
Читать полностью