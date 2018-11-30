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Еврокубки

Гилл: баскетболисты "Химок" исправляют ситуацию после неудачного начала сезона

В пятницу "Химки" в домашнем матче 10-го тура Евролиги переиграли греческий "Панатинаикос"

МЫТИЩИ /Московская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Баскетболисты подмосковных "Химок" исправляют ситуацию после неудачного старта в Евролиге. Такое мнение журналистам высказал форвард российской команды Энтони Гилл.

В пятницу "Химки" в домашнем матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги переиграли греческий "Панатинаикос" со счетом 76:68. Гилл набрал 21 очко и стал самым результативным игроком встречи. "Химки" одержали третью победу подряд в турнире.

"Мы хорошо сыграли сегодня, - сказал Гилл. - Очень важно, что мы продемонстрировали командную игру, это было необходимо. Мы не очень удачно играли в начале сезона, потерпели несколько необязательных поражений, теперь же мы на правильном пути".

В турнирной таблице "Химки" занимают 10-е место. В следующем туре подмосковная команда 6 декабря в гостях сыграет с немецкой "Баварией".

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