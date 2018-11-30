Моня заявил, что победа над "Панатинаикосом" является важной для БК "Химки"

МЫТИЩИ /Московская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Победа над греческим "Панатинаикосом" в Евролиге является важной для баскетболистов подмосковных "Химок". Об этом журналистам заявил капитан российской команды Сергей Моня.

В пятницу "Химки" в домашнем матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги переиграли "Панатинаикос" со счетом 76:68.

"Хорошо, что мы сегодня победили, - сказал Моня. - Это очень важный момент для команды. Мы сегодня играли без Алексея Шведа, и другие баскетболисты сумели провести на площадке больше времени. Хотя, безусловно, Алексей - наш лидер, его не хватает, при этом мы сумели сегодня одержать победу в его отсутствие".

Победа над греческим клубом стала четвертой для команды при шести поражениях. Самым результативным игроком "Химок" стал Энтони Гилл, набравший 21 очко.

В следующем матче 6 декабря подмосковная команда сыграет на выезде с немецкой "Баварией".