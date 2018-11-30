Барцокас: победа над "Панатинаикосом" тяжело далась баскетболистам "Химок"

В пятницу "Химки" дома переиграли "Панатинаикос" со счетом 76:68. В игре не смог принять участие из-за травмы российский защитник "Химок" Алексей Швед.

МЫТИЩИ /Московская область/, 30 ноября. /ТАСС/. "Химкам" тяжело далась победа над греческим "Панатинаикосом" в регулярном чемпионате Евролиги, учитывая проблемы с составом. Об этом журналистам заявил главный тренер российской команды Георгиос Барцокас.

"Это важная победа для нас, учитывая проблемы с составом, - сказал Барцокас. - Отсутствовал Швед, Зубков приболел, Губанов был вызван в национальную команду, Энтони Гилл получил травму. Очень сложно перестраиваться на игру без Шведа. Не знаю настолько же важного для команды игрока в Европе".

Победа над греческим клубом стала четвертой для команды при шести поражениях. Самым результативным игроком "Химок" стал Энтони Гилл, набравший 21 очко.

Главный тренер греческой команды Хави Паскуаль считает, что причиной поражения "Панатинаикоса" стали невынужденные ошибки.

"У обеих команд были шансы победить, но мы не смогли реализовать открытые броски. К тому же другие наши ошибки привели к десяти набранным очкам "Химок", которые и решили исход матча", - сказал Паскуаль.

В следующем матче 6 декабря подмосковная команда сыграет на выезде с немецкой "Баварией".