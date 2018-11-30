Кириленко: Кулагин стал полноценной заменой Шведу в матче отбора КМ с финнами

В пятницу россияне выиграли на выезде у финнов со счетом 77:75 в овертайме. Кулагин стал самым результативным игроком матча, набрав 26 очков.

ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетболисты обыграли финнов в отборочном матче Кубка мира во многом благодаря игре Дмитрия Кулагина, который сумел заменить травмированного Алексея Шведа. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

"Очень тяжелая победа получилась у сборной России, но очень важная. В таких матчах очень многое решает индивидуальное мастерство, и хорошо, что нашелся Дима Кулагин, который взял игру на себя в ключевой момент, - сказал Кириленко. - Очень важно, когда один игрок начинает в таких матчах нагнетать и наказывает соперника раз за разом".

Швед не принял участие в игре, получив травму в матче Евролиги с литовским "Жальгирисом". У игрока диагностирован перелом фаланги мизинца левой руки, примерный срок восстановления составляет один месяц.

"Когда у нас есть Леша Швед, то он не боится никого и ничего, постоянно атакует. Может, у него порой не получаются матчи, но в целом он лидер и постоянно нацелен на атаку. И очень хорошо, что в его отсутствие такую роль взял на себя Кулагин, вышло успешно", - отметил Кириленко.

Российская команда находится на третьем месте в турнирной таблице группы К, набрав 14 очков в девяти встречах. Сборная Финляндии уступает россиянам одно очко и занимает четвертое место. Лидирует в группе сборная Франции (17), на втором месте чехи (16). Три лучшие команды из каждой группы по итогам второго этапа отбора квалифицируются в финальную стадию Кубка мира.