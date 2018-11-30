Воронцевич: победа над финнами в матче отбора КМ закалила баскетболистов сборной России

ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноября. /ТАСС/. Победа в гостях над командой Финляндии в отборочном матче Кубка мира - 2019 закалила баскетболистов сборной России. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Андрей Воронцевич.

Сборная России со счетом 77:75 в овертайме одержала победу над командой Финляндии. После третьей четверти россияне уступали с разницей в 10 очков, но сумели нивелировать отставание. Воронцевич набрал 8 очков.

"Я очень много промазал, бросал с ужасным процентом, буду работать над собой еще больше, - сказал Воронцевич. - Но главное, что мы добились победы в этом тяжелейшем матче. Эта победа нас закалила и преподала урок, что надо оставаться командой до конца, стараться, бороться, несмотря на промахи".

Также Воронцевич отметил игру Дмитрия Кулагина: "Он лидер "Локо" и сборной. Провел сегодня великолепный матч".

В следующем матче отбора россияне 3 декабря в Химках сыграют с чехами.