Муса, Салах и Обамеянг претендуют на звание лучшего футболиста Африки 2018 года

ТАСС, 30 ноября. Бывший нападающий московского ЦСКА, выступающий за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, нигериец Ахмед Муса, египетский форвард английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах и нападающий английского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг из Габона вошли в число претендентов на звание лучшего футболиста Африки 2018 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Африканской конфедерации футбола.

Всего в список номинантов вошли 34 игрока. Муса и Салах в составе своих сборных выступали на чемпионате мира 2018 года в России. Сборные Нигерии и Египта не смогли выйти из группы, причем египетская команда играла в одной группе со сборной России. Также Салах стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии прошлого сезона и дошел с "Ливерпулем" до финала Лиги чемпионов. Обамеянг, в январе перешедший в "Арсенал" из немецкой "Боруссии" из Дортмунда, в текущем сезоне в 17 матчах за лондонскую команду забил 10 мячей и сделал одну результативную передачу.

Победитель станет известен 8 января 2019 года.