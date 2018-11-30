Кулагин: победа над финнами показала, что у баскетболистов сборной России есть характер

ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноября. /ТАСС/. Победа в гостях над командой Финляндии в отборочном турнире Кубка мира 2019 года показала, что у баскетболистов сборной России есть характер. Такое мнение журналистам высказал защитник команды Дмитрий Кулагин.

В пятницу сборная России со счетом 77:75 в овертайме одержала победу над командой Финляндии. Кулагин стал самым результативным игроком матча, набрав 26 очков.

"Для нас это был матч жизни и смерти, где мы одержали победу. Игра была прекрасной, интересной и показала, что у нашей команды есть характер. Наша сборная сделала очень важный шаг на пути к цели", - сказал Кулагин.

Главный тренер команды Сергей Базаревич отметил игру Кулагина в атаке. "Дима провел очень сильный матч в атаке. Многие наши идеи не сработали, мы слабо бросали из-за дуги, но мы боролись, верили, и наша защита в четвертой четверти сыграла отлично. В овертайме мы действовали уверенно, рад, что мы смогли вырвать победу, это очень важно для нашей сборной", - отметил он.

Российская команда находится на третьем месте в турнирной таблице группы К, набрав 14 очков в девяти встречах. В следующем матче отбора россияне 3 декабря в Химках сыграют с чехами.