Игрок клуба НХЛ "Лос-Анджелес" Ковальчук выбыл на несколько дней из-за травмы голеностопа

ТАСС, 1 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук выбыл на несколько дней из-за повреждения голеностопа. Об этом сообщил в Twitter журналист телеканала FoxSports Джон Розен.

Россиянин пропустит выездную игру против "Калгари", которая состоится в субботу. Сообщается, что статус травмы Ковальчука - "со дня на день". В матче против "Калгари" его заменит Шелдон Ремпал.

В текущем сезоне Ковальчук провел 26 матчей, в которых заработал 15 очков. На счету россиянина шесть заброшенных шайб и девять результативных передач.

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, он играл за "Атланту" (был выбран под первым номером на драфте 2001 года, 2001-2010) и "Нью-Джерси" (2010-2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 842 матча, забросил 423 шайбы и отдал 408 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11+16). В сезоне-2003/04 Ковальчук завоевал "Морис Ришар Трофи", став лучшим снайпером регулярного сезона в НХЛ (41 шайба в 81 игре).