"Нью-Орлеан" уступил "Майами" в матче НБА, несмотря на 41 очко Дэвиса

ТАСС, 1 декабря. "Нью-Орлеан" уступил "Майами" со счетом 101:106 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Форвард хозяев Энтони Дэвис записал на свой счет 41 очко.

Игрок также сделал две передачи, четыре блокшота и совершил девять подборов за 41 минуту на площадке. Самым результативным игроком у "Майами " стал Джош Ричардсон - 20 очков, одна передача, два подбора и три перехвата за 36 минут.

Благодаря победе "Майами" смог подняться на девятое место в Восточной конференции, одержав восемь побед в 21 матче. "Нью-Орлеан" остался на 10-й строчке Западной конференции при 11 победах и 12 поражениях.

Остальные результаты игрового дня: