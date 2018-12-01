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НБА

"Нью-Орлеан" уступил "Майами" в матче НБА, несмотря на 41 очко Дэвиса

Встреча завершилась со счетом 101:106 в пользу "Майами"
Энтони Дэвис AP Photo/Jim Mone
Энтони Дэвис
© AP Photo/Jim Mone

ТАСС, 1 декабря. "Нью-Орлеан" уступил "Майами" со счетом 101:106 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Форвард хозяев Энтони Дэвис записал на свой счет 41 очко.

Игрок также сделал две передачи, четыре блокшота и совершил девять подборов за 41 минуту на площадке. Самым результативным игроком у "Майами " стал Джош Ричардсон - 20 очков, одна передача, два подбора и три перехвата за 36 минут.

Благодаря победе "Майами" смог подняться на девятое место в Восточной конференции, одержав восемь побед в 21 матче. "Нью-Орлеан" остался на 10-й строчке Западной конференции при 11 победах и 12 поражениях.

Остальные результаты игрового дня:

  • "Детройт" - "Чикаго" - 107:88;
  • "Оклахома" - "Атланта" - 124:109;
  • "Бостон" - "Кливленд" - 128:95;
  • "Филадельфия" - "Вашингтон" - 123:98;
  • "Шарлотт" - "Юта" - 111:119;
  • "Бостон" - "Кливленд" - 128:95;
  • "Сан-Антонио" - "Хьюстон" - 105:136;
  • "Бруклин" - "Мемфис" - 125:131 ОТ.
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