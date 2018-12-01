Саночник Репилов выступит на этапе Кубка мира в Калгари

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Один из лидеров сборной России по санному спорту Роман Репилов, пропустивший по семейным обстоятельствам этап Кубка мира в канадском Уистлере, выступит на следующем этапе, который пройдет с 7 по 8 декабря в Калгари. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России Альберт Демченко.

"Роман не смог выступить в Уистлере, так как вынужден был уехать в Россию. По семейным обстоятельствам, - сказал Демченко. - Но на следующем этапе Кубка мира, который пройдет в Калгари, этот спортсмен будет стартовать".

22-летний Репилов, завоевавший на последнем чемпионате мира две серебряные и одну бронзовую награды, на стартовом этапе Кубка мира в австрийском Иглсе показал девятый результат.

Победу на этапе КМ в Уистлере одержал австриец Вольфганг Киндл, вторым был немец Феликс Лох, третьим - австриец Ренхард Эггер. Лучшим из россиян стал Семен Павличенко, показавший четвертый результат.