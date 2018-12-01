Этап эстафеты огня зимней Универсиады прошел в Иркутске

ИРКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Этап эстафеты огня Всемирной зимней универсиады 2019 года состоялся в субботу в Иркутске. Огонь по центральным улицам города пронесли 25 факелоносцев, финишировал с факелом мастер спорта международного класса по легкой атлетике, чемпион Универсиады Дмитрий Буряк, вместе с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко он зажег чашу огня, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Иркутск первым в Сибирском федеральном округе принимает огонь XXIX зимней Универсиады. Иркутская область очень спортивная, наши спортсмены каждый год завоевывают до 500 медалей на соревнованиях разного уровня. Желаем, чтобы наши добрые соседи - Красноярский край - на высоком уровне провели эту Универсиаду, и будем болеть за команду России", - сказал Левченко в приветственном слове.

Маршрут эстафеты огня Универсиады был проложен от триумфальной арки с Нижней набережной по центральным улицам Иркутска до площади у Дворца спорта "Труд", где состоялась церемония зажжения чаши огня. Факелоносцы пробежали 3,5 км. Огонь пронесли жители Иркутской области, добившиеся высоких результатов в спорте, культуре, науке.

"Огонь Универсиады уже был в Турине, Алма-Ате, в Китае, Москве, Симферополе, Ростове-на-Дону, Чечне, на Дальнем Востоке. Теперь мы приехали в Сибирь. Мы напитались лучшими эмоциям, и все те впечатления, которые получили за период эстафеты, обязательно привезем в Красноярск", - сказала участникам мероприятия заместитель руководителя дирекции зимней Универсиады 2019 года Стелла Алексеева.

Эстафета огня зимней Универсиады стартовала 20 сентября в Турине. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты и Харбина. На территории России огонь соревнований уже побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани, Екатеринбурге и Владивостоке. Из Иркутска огонь отправится в Барнаул. Завершится путешествие огня в Красноярске 1 марта.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом.