Инфекция в ноге обнаружена у хоккеиста "Лос-Анджелеса" Ковальчука

ТАСС, 1 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук выбыл из строя из-за инфекции в ноге. Об этом сообщил в Twitter журналист телеканала FoxSports Джон Розен со ссылкой на главного тренера клуба Уилли Дежардена.
Россиянин пропустил выездную игру против "Калгари", которая состоялась в ночь на субботу (1:4). Сообщалось, что причина отсутствия Ковальчука заключалась в травме голеностопа, он должен был вернуться на лед "со дня на день".
"Это вспыхнуло неожиданно, трудно сказать, сколько времени займет восстановление", - сказал Дежарден. Отмечается, что инфекция в ноге никак не связана с "событиями на льду".
Desjardins said Kovalchuk’s ankle injury is an “infection” and wasn’t related to something that happened on-ice. “It’s something that flared up. It’s hard to say how long that’ll take.”— Jon Rosen (@lakingsinsider) 1 декабря 2018 г.
В текущем сезоне Ковальчук провел 26 матчей, в которых заработал 15 очков (6 шайб + 9 результативных передач).
Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, он играл за "Атланту" (был выбран под первым номером на драфте 2001 года, 2001-2010) и "Нью-Джерси" (2010-2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 842 матча, забросил 423 шайбы и отдал 408 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11+16). В сезоне-2003/04 Ковальчук завоевал "Морис Ришар Трофи", став лучшим снайпером регулярного сезона в НХЛ (41 шайба в 81 игре).