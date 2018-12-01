Инфекция в ноге обнаружена у хоккеиста "Лос-Анджелеса" Ковальчука

ТАСС, 1 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук выбыл из строя из-за инфекции в ноге. Об этом сообщил в Twitter журналист телеканала FoxSports Джон Розен со ссылкой на главного тренера клуба Уилли Дежардена.

Россиянин пропустил выездную игру против "Калгари", которая состоялась в ночь на субботу (1:4). Сообщалось, что причина отсутствия Ковальчука заключалась в травме голеностопа, он должен был вернуться на лед "со дня на день".

"Это вспыхнуло неожиданно, трудно сказать, сколько времени займет восстановление", - сказал Дежарден. Отмечается, что инфекция в ноге никак не связана с "событиями на льду".