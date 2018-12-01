Бах: МОК сделает все для того, чтобы на Играх в Токио прошел боксерский турнир

"Мы хотим боксерский турнир на Играх в Токио и приложим все усилия для того, чтобы он там прошел", - подчеркнул Бах, отвечая на вопрос, возможен ли сценарий, при котором токийская Олимпиада 2020 года останется без турнира по боксу.

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС /. Международный олимпийский комитет (МОК) заинтересован в том, чтобы на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году состоялся боксерский турнир. Об этом на пресс-конференции в Токио по итогам заседания исполкома МОК заявил глава организации Томас Бах.

Ранее МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх 2020 года в Токио. Такое решение было принято после начала расследования в отношении Международной ассоциации бокса (AIBA), которое может привести к приостановке деятельности организации. МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. Организация признала прогресс AIBA в области судейства и антидопинга, но отметила, что сферы финансов, управления и этики еще вызывают вопросы, в частности назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью.

МОК также приостановил финансирование AIBA, продажу билетов, утверждение и внедрение системы квалификационного отбора спортсменов, тестовых мероприятий и окончательную доработку графика соревнований. AIBA запрещено использовать олимпийские объекты и символы для рекламных материалов, но подготовка к проведению боксерского турнира на ОИ-2020 будет рассматриваться на тот случай, если AIBA будет соответствовать всем критериям МОК. МОК подчеркивает, что прилагает все усилия для защиты спортсменов и финансирование атлетов продолжится, но не через национальные федерации.

Окончательное решение о проведении боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года должно будет принято на следующей сессии МОК, которая пройдет в 2019 году в швейцарской Лозанне. Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа.