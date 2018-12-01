Бах: МОК сделает все для того, чтобы на Играх в Токио прошел боксерский турнир

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС /. Международный олимпийский комитет (МОК) заинтересован в том, чтобы на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году состоялся боксерский турнир. Об этом на пресс-конференции в Токио по итогам заседания исполкома МОК заявил глава организации Томас Бах.
"Мы хотим боксерский турнир на Играх в Токио и приложим все усилия для того, чтобы он там прошел", - подчеркнул Бах, отвечая на вопрос, возможен ли сценарий, при котором токийская Олимпиада 2020 года останется без турнира по боксу.
Ранее МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх 2020 года в Токио. Такое решение было принято после начала расследования в отношении Международной ассоциации бокса (AIBA), которое может привести к приостановке деятельности организации. МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. Организация признала прогресс AIBA в области судейства и антидопинга, но отметила, что сферы финансов, управления и этики еще вызывают вопросы, в частности назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью.
МОК также приостановил финансирование AIBA, продажу билетов, утверждение и внедрение системы квалификационного отбора спортсменов, тестовых мероприятий и окончательную доработку графика соревнований. AIBA запрещено использовать олимпийские объекты и символы для рекламных материалов, но подготовка к проведению боксерского турнира на ОИ-2020 будет рассматриваться на тот случай, если AIBA будет соответствовать всем критериям МОК. МОК подчеркивает, что прилагает все усилия для защиты спортсменов и финансирование атлетов продолжится, но не через национальные федерации.
Окончательное решение о проведении боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года должно будет принято на следующей сессии МОК, которая пройдет в 2019 году в швейцарской Лозанне. Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа.