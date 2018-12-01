Консультативный комитет по правам человека появится в МОК

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) создает особый консультативный комитет по правам человека. Об этом в субботу на пресс-конференции в Токио по итогам заседания исполкома МОК заявил его глава Томас Бах.

"Сегодня мы приняли очень важное решение о создании консультативного совета по правам человека. Комитет возглавит принц Зейд Раад аль-Хуйсен, который ранее занимал пост верховного комиссара ООН по правам человека", - рассказал Бах. По словам главы МОК, в состав нового комитета также войдет от шести до девяти человек из числа экспертов в области спорта и прав человека. Комитет будет докладывать непосредственно исполкому МОК.

Бах также рассказал, что на прошедшем в Токио заседании исполкома МОК в разрезе создаваемого консультативного комитета по правам человека активно обсуждался вопрос спортсменов-трансгендеров. "МОК и олимпийское движение в этой области должны решить очень непростые проблемы", - добавил он, выразив надежду, что именно новый комитет по правам человека поможет МОК в их решении.

Отвечая на уточняющий вопрос, Бах подчеркнул, что комитет будет отвечать за права человека именно в контексте проводимых спортивных соревнований. "Очевидно, что у нас нет полномочий, чтобы решать проблемы, выходящие за рамки спортивных мероприятий, которые зачастую носят политический характер", - пояснил он.