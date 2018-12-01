РУСАДА заключило соглашение о сотрудничестве с РЭУ им. Плеханова

ТАСС, 1 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

"Соглашение предусматривает реализацию совместных образовательных и информационно-просветительских проектов, а также создание платформы для научно-исследовательского и методического обеспечения реализации антидопинговой политики в Российской Федерации. Значительный блок мероприятий будет направлен на продвижение ценностей чистого спорта и формирование культуры нетерпимости к допингу в молодежной среде", - говорится в сообщении.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 20 сентября вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием. Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Первый визит экспертов WADA в московскую лабораторию состоялся в среду.