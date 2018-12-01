Более 4 тысяч детей занимаются хоккеем в Москве

ТАСС, 1 декабря. /ТАСС/. Более 4 тысяч человек обучаются хоккею в школах Москомспорта, где с ними работают около 150 тренеров. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы по случаю Всероссийского дня хоккея, который празднуется 1 декабря.

"По данным на 1 сентября этого года, во всех школах Москомспорта занимаются более четырех тысяч человек. С ними работают около 150 тренеров" - указано на сайте.

Растущая популярность хоккея у москвичей, по мнению генерального директора физкультурно-спортивного объединения "Хоккей Москвы" Сергея Бабинова, связана с успехами московских хоккейных команд "Динамо", ЦСКА и "Спартака", которые выступают в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

"Сейчас хоккею уделяется много внимания на уровне всей страны и города. В Москве работают 16 спортивных школ только по хоккею, при каждой есть ледовый дворец. Хоккей развивается, его любят, дети хотят заниматься [им]. Тем более существует Континентальная хоккейная лига, куда дети стремятся попасть. Мы им в этом способствуем", - приводятся в сообщении слова Бабинова.

Отмечается, что записать ребенка в школу хоккея можно на сайте госуслуг, через портал mos.ru, а также при личном обращении.