Работы по строительству нового ледового дворца в Сокольниках начнутся в мае 2019 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Строительство нового ледового дворца спорта "Сокольники" начнется в мае 2019 года и будет длиться год. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров группы компаний "ТЭН", являющейся застройщиком, Руслан Гутнов.

Арена была открыта в 1956 году на территории одноименного парка культуры и отдыха. Изначально она представляла собой хоккейную коробку на открытом воздухе с трибунами, под которыми находились раздевалки для спортсменов и прочие помещения. В связи с проведением в Москве летней Универсиады 1973 года над стадионом появилась крыша. К летней Олимпиаде 1980 года арена была подвержена реконструкции, в ходе которой под ее крышу было встроено пятиэтажное здание, а внутри него появились различные помещения, включая раздевалки, помещения для тренеров, спортсменов, судей, администрации дворца, бары, буфеты.

До сезона-2015/16 дворец "Сокольники", вмещающий чуть более 5,5 тыс. зрителей, был домашней ареной "Спартака", который съехал оттуда, поскольку арена не соответствовала регламенту Континентальной хоккейной лиги. Одной из последних игр для "Спартака" в "Сокольниках" был ретро-матч с "Йокеритом" в конце декабря 2015 года. Также на территории дворца находится тренировочный каток, на котором занимаются учащиеся спартаковской хоккейной школы.

Согласно проекту, старый дворец и тренировочная арена будут снесены, а на их месте воздвигнут два корпуса, в одном из которых будет большая арена, а во втором - малая и тренировочная арены, подземная парковка. Комплекс будет оснащен специализированными спортивными залами для подготовки хоккеистов, силовой подготовки и хореографии, теннисными кортами и фитнес-зоной с 25-метровым бассейном. В пределах комплекса будет 100 помещений для проживания спортсменов во время проведения региональных соревнований или сборов.

"Реконструкцию мы намерены начать где-то в мае, когда заканчивает свою работу школа. Завершение строительства будет двухэтапным: мы хотим максимально быстро закончить ту часть, где занимается школа, и рассчитываем на перерыв в ее работе от четырех до шести месяцев. Здесь небольшой объем строительства. Часть работ, связанная с основной ареной, более сложная в конструктивном плане, поэтому срок строительства рассчитан на 12 месяцев", - сказал Гутнов.

"Оба здания будут строиться одновременно, но здание, где будет школа, будет строиться быстрее и проще, там меньше строительного объема. Исторический фасад главной арены будет максимально сохранен, точнее, максимально восстановлен", - добавил он.

"Старый дворец строился по остаточному принципу"

Новая арена в Сокольниках своей комплектацией будет похожа на МСК "ЦСКА-Арена", воздвижением которой также занимался застройщик. Основная арена будет иметь примерно такую же вместимость, как и дворец в "Парке легенд" - 12,5 тыс. зрителей, малая арена вместит в себя 4 тыс. человек. "Единственное, в "Парке легенд" нам не хватало раздевалок, хотя там их и так много. Но их оказалось мало, а в Сокольниках их будет в два раза больше - около 40", - отметил Гутнов.

Отличительной особенностью дворца в Сокольниках по сравнению с "Парком легенд" будет то, что нижний ярус трибун на 5 тыс. мест, включающий 16 рядов, будет телескопическим. "Это позволит сильно расширить функциональные возможности арены. Что касается ледовой площадки, то ее размеры могут варьироваться от стандартной до североамериканской", - подчеркнул Гутнов.

Проектная часть строительства отработана полностью, тогда как с разрешительной есть проблемы, учитывая близость парка. "Я надеюсь, что в первом квартале следующего года все вопросы по разрешительной документации будут сняты, а из нынешнего дворца сохранять особо нечего. Если внимательно посмотреть, арена строилась по остаточному принципу, ледовое поле - это вообще одно здание, трибуны - второе здание, крыша - третье. Тренировочная арена вообще доброго слова не стоит - это кирпичная часть, накрытая какой-то непонятной крышей, где ни раздевалок, ничего нет, поэтому сохранять здесь вообще нечего", - подчеркнул Гутнов.

Застройщик намерен заменить все инженерное оборудование арены. "Нынешнее не принадлежит дворцу, а арендуется им. Владелец оборудования не очень за ним следит с точки зрения его надлежащего состояния", - отметил он.

Учитывая близость парка, при строительстве арена для большей функциональности уйдет под землю на 8 м, сказал Гутнов.

"По геологии здесь очень хорошие условия, так как тут песочная почва, и это было очень хорошим оптимальным решением, что очень сильно улучшит логистику посещения. При строительстве дворца в "Парке легенд" приходилось, наоборот, уходить наверх, что было не совсем удобно. Здесь же можно пойти из любой точки парка и попасть на арену. Это уменьшает количество вертикального транспорта и максимально улучшает логистику посещения", - отметил он.

"Дворец может окупиться в течение 10 лет"

"Проект некоммерческий, но рассчитываем, что окупаемость произойдет в пределах 10 лет. Коммерческих площадей на арене не будет вообще. Будут магазины, но они нужны больше для хоккея, для школы", - сказал Гутнов.

Бюджет строительства составит порядка 6,5 млрд рублей. "Он состоит из расходов на строительное и хоккейное оборудование, из оборудования сейчас практически есть все. Основным инвестором является наша компания, но я бы хотел отметить, что комплекс, как и арена в "Парке легенд", будет возводиться при активной поддержке городских властей. Та же арена на территории бывшего завода ЗИЛ была построена в рекордные сроки, за 1,5 года, во многом благодаря поддержке мэра Москвы и его заместителя по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина", - отметил Гутнов.

"Спартак" получит дворец в аренду"

Планируется, что домашние матчи в новом дворце в Сокольниках будет проводить "Спартак", на территории комплекса будет и офис клуба "Легенды хоккея", за команду которого выступают многие ветераны отечественного хоккея.

"Что "Спартак" хочет, то он и получит. Дворец ему в управление мы не отдадим, у клуба нет таких возможностей управлять им. "Спартак" будет арендовать дворец, его школа принадлежит МГФСО Москвы, и с ней вопрос открытый. Либо школа останется в ведении Москвы, либо есть мысль по созданию хоккейной академии под эгидой "Легенд хоккея", - подчеркнул он.

"Со "Спартаком" у нас есть предварительные даже не договоренности, а обсуждения о том, что ему интересно вернуться [в Сокольники]. Логика подсказывает, что это "Спартаку" интересно, но никаких конкретных договоренностей пока не существует. Ближе к завершению строительства мы этот вопрос еще раз проговорим, как это было при строительстве "Парка легенд", - добавил Гутнов.

Планируется, что большая арена будет принимать и другие мероприятия, кроме хоккея. "В свободное время лед будет сдаваться любительским командам. Что касается мероприятий, то мы рассчитываем на заполняемость, учитывая, что Сокольники являются хорошей выставочной площадкой, и раздвижные трибуны дают такую возможность. Идеальное количество мероприятий для дворца в год - от 150 и выше, все вместе с матчами, и если их меньше, то арена уже нерентабельна, что будет говорить о плохой работе эксплуатирующей компании", - подчеркнул руководитель застройщика.

Новый дворец в Сокольниках может принимать и матчи с участием сборных команд, считает Гутнов. "Тут будут все условия, так как оснащение 100-процентное, только с точки зрения подъезда дворец не будет так удобен. Мы городу предложили сделать большой паркинг на 2,5 тыс. машин, для чего через один квартал есть площадка для этого, а оттуда довозить к арене людей на автобусах. Но это пока под вопросом, а с пешеходной точки зрения здесь все очень удобно, учитывая, что рядом будут две станции метро", - отметил он.