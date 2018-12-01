{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Боец Монсон планирует завершить спортивную карьеру в 2019 году

В активе 47-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в ММА
Джефф Монсон Сергей Бобылев/ТАСС
Джефф Монсон
© Сергей Бобылев/ТАСС

УФА, 1 декабря. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон планирует в 2019 году завершить спортивную карьеру и сосредоточиться на тренерской работе. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Уфе.

"У меня точно будет бой в апреле, также в декабре 2019 года в Лос-Анджелесе состоится последний для меня чемпионат мира по джиу-джитсу. После этого я сосредоточусь на обучении детей", - сказал 47-летний Монсон, отвечая на вопрос ТАСС о завершении карьеры.

На следующей неделе спортсмен перенесет операцию на бедре. "Операция пройдет через неделю в Челябинске. Я буду очень счастлив (после операции). Восстановление займет два месяца", - сказал Монсон.

Монсон родился в США. 29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство. 14 сентября спортсмен вступил в должность депутата совета депутатов Красногорского городского округа Московской области.

В активе Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в ММА. Боец выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), М1 и других организациях. Также он проводил поединки с Фёдором и Александром Емельяненко, Джошем Барнеттом, Алексеем Олейником и другими известными бойцами.

Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому, спортсмен неоднократно начинал бои под гимн Советского Союза.

Решение о переносе волейбольного матча "Сахалин" - "Динамо" еще не принято
Ранее краснодарское "Динамо" сообщило, что из-за погодных условий команда не смогла вылететь вовремя в Москву, волейболистки опоздали на стыковочный рейс в Южно-Сахалинск
Читать полностью