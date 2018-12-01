Боец Монсон планирует завершить спортивную карьеру в 2019 году

УФА, 1 декабря. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон планирует в 2019 году завершить спортивную карьеру и сосредоточиться на тренерской работе. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Уфе.

"У меня точно будет бой в апреле, также в декабре 2019 года в Лос-Анджелесе состоится последний для меня чемпионат мира по джиу-джитсу. После этого я сосредоточусь на обучении детей", - сказал 47-летний Монсон, отвечая на вопрос ТАСС о завершении карьеры.

На следующей неделе спортсмен перенесет операцию на бедре. "Операция пройдет через неделю в Челябинске. Я буду очень счастлив (после операции). Восстановление займет два месяца", - сказал Монсон.

Монсон родился в США. 29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство. 14 сентября спортсмен вступил в должность депутата совета депутатов Красногорского городского округа Московской области.

В активе Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в ММА. Боец выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), М1 и других организациях. Также он проводил поединки с Фёдором и Александром Емельяненко, Джошем Барнеттом, Алексеем Олейником и другими известными бойцами.

Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому, спортсмен неоднократно начинал бои под гимн Советского Союза.