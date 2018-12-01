Волейболистки краснодарского "Динамо" не смогли вылететь на матч с "Сахалином"

ТАСС, 1 декабря. Женская волейбольная команда "Динамо" (Краснодар) не смогла вылететь на матч четвертого тура чемпионата России с "Сахалином". Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Встреча должна была состояться 2 декабря. В данный момент "Динамо" ведет переговоры о переносе матча на другую дату.

"В связи с тем, что из-за погодных условий женская команда "Динамо" не смогла вылететь вовремя в Москву, волейболистки опоздали на стыковочный рейс на Сахалин, - говорится в сообщении пресс-службы. - Авиаперевозчик, рейсом которого должны были лететь наши игроки, не смог предоставить места на других ближайших рейсах, вылетающих на Сахалин, из-за полной загруженности самолетов, но авиакомпания предложила клубу возможность перевезти на остров десять человек из команды 2 декабря. Клуб обратился в ПСК "Сахалин" с просьбой перенести матч на 3 декабря. Команда была готова сыграть неполным составом, однако краснодарскому клубу было отказано в переносе матча на один день по причине выезда команды "Сахалин" на учебно- тренировочные сборы в Москву 3 декабря".

После трех туров национального первенства "Динамо" возглавляет турнирную таблицу с 8 очками в активе. "Сахалин" набрал 6 очков и идет на четвертом месте.