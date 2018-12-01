ТАСС, 1 декабря. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Андрей Аршавин вошел в число 22 лучших футболистов чемпионата Казахстана по итогам сезона. Об этом сообщает пресс-служба Профессиональная футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).

11 ноября Аршавин сыграл прощальный матч за казахстанский "Кайрат", в котором провел три последних сезона, и объявил о завершении карьеры футболиста.

37-летний россиянин в символической сборной лучших игроков оказался на позиции левого полузащитника с Азатом Нургалиевым из "Тобола".

За три сезона Аршавин провел за команду из Алма-Аты более ста матчей, отметившись 30 голами и 37 результативными передачами, став трехкратным серебряным призером национального чемпионата и обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.

Аршавин большую часть карьеры провел в "Зените", в составе которого три раза стал чемпионом России, а в сезоне-2007/08 выиграл Кубок УЕФА. В составе национальной сборной он провел 75 матчей (17 голов) и стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. В 2009 году Аршавин перешел в английский "Арсенал", в котором провел четыре года.