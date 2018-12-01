Инфантино поддержал решение провести ответный матч финала Кубка Либертадорес в Мадриде

Впервые в истории в финале Кубка Либертадорес встречаются два клуба из Буэнос-Айреса - "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". За несколько часов до ответной финальной игры, которая должна была пройти 24 ноября на стадионе "Ривер Плейт", болельщики хозяев закидали подручными средствами автобус "Боки", из-за чего несколько игроков гостевой команды получили ранения. В результате игра была перенесена на неопределенный срок. В пятницу Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подтвердила, что ответный матч состоится 9 декабря на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

"Я был в Буэнос-Айресе в прошлую субботу и стал свидетелем событий, из-за которых матч не состоялся, - сказал Инфантино. - Футбольный матч всегда вызывает много эмоций, но необходимо помнить, что это не война. Участники должны извлечь уроки из произошедшего и удостовериться, что подобного больше никогда не произойдет".

"КОНМЕБОЛ обладает юрисдикцией принимать решения в отношении Кубка Либертадорес, ФИФА же пытается способствовать максимальному сотрудничеству, - продолжил глава ФИФА. - В КОНМЕБОЛ проанализировали ситуацию и приняли решение, что единственный выход из ситуации - провести игру в Мадриде. Мы поддержали это решение, дабы избежать дальнейшей напряженности".

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года и является самым престижным клубным футбольным турниром Южной Америки. Первый матч финала, который состоялся 11 ноября, завершился со счетом 2:2.

Противостояние клубов "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" считается одним из самых принципиальных в мировом футболе. "Ривер Плейт" является самым титулованным клубом Аргентины, он 36 раз выигрывал чемпионат страны и трижды - Кубок Либертадорес. "Бока Хуниорс" по этому показателю занимает второе место (33 титула в чемпионате страны, 6 - в Кубке Либертадорес).