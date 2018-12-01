Профсоюз футболистов разберет сыгранный при минус 18 градусах матч в Красноярске

Матч прошел в Красноярске и завершился вничью со счетом 1:1. Перед игрой столбик термометра опустился до отметки 14,9 градуса мороза, а во время матча, согласно Yandex, - до минус 18 градусов. Согласно регламенту Российского футбольного союза (РФС), команда имеет право отказаться от участия в матче при температуре минус 15 градусов по Цельсию и ниже. Второй субботний матч между "Оренбургом" и самарскими "Крыльями Советов" был перенесен.

"В регламенте есть нормы максимальных и минимальных температур, при которых можно играть - они появились перед началом нынешнего сезона. Это был результат совместной работы профсоюза и главного врача сборной Эдуарда Безуглова. Сейчас мы видим, это начинает работать - один матч был отменен, а по второму есть вопросы. Мы внимательно разберемся с ситуацией в Красноярске", - рассказал Зотов.

"Мы стали первой страной, где определены максимальные и минимальные температуры, нигде в мире такого нет. Разве что существуют рекомендации УЕФА и ФИФА, но это только рекомендации. В нашей стране есть базовый регламент, который будет совершенствоваться дальше, например, минус 15 градусов в сухом климате - это одно, во влажном - совсем другое, и это тоже требует обсуждения. Врачи говорят, в минус 15 интенсивные нагрузки могут привести к необратимым последствиям", - отметил глава ОПСФ.

Зотов отметил важность работы с календарем. "Мы постоянно высказываем свою позицию премьер-лиге - при планировании необходимо, чтобы в холодное время матчи не проводились в очевидно холодных городах. И пусть всего не предусмотреть, но над этим надо работать. Здесь все должно работать в четкой связке - правильный календарь, прогнозирование ситуации перед каждым матчем и отказ от проведения матчей в холодное время в холодных городах", - подчеркнул Зотов.