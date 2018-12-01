Никитин: игра в гостевом статусе на домашней арене не смутила ЦСКА в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА не испытывали особых эмоций из-за того, что впервые выступали на "ЦСКА-Арене" в качестве гостей в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.

В субботу ЦСКА в московском дерби переиграл "Спартак" со счетом 4:3. В мае было объявлено об аренде армейским клубом сроком на пять лет арены, которая называлась "ВТБ Ледовый дворец". В августе дворец был переименован в "ЦСКА-Арену". На этой же арене в этом сезоне проводит домашние матчи "Спартак".

"Особых эмоций от игры на "ЦСКА-Арене" в роли гостей не было, мы выходили из своей раздевалки, "Спартак" - из своей", - отметил Никитин.

ЦСКА одержал 15-ю победу подряд в регулярном чемпионате. "Нам много над чем надо работать, - сказал Никитин. - Интересная игра для болельщиков, команды хорошо атаковали, мы забили в большинстве, реализовали моменты и победили. Сегодня весело играли, нам тоже понравилось, мы же для болельщиков играем".

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 60 очков после 34 матчей. В следующей игре армейцы на выезде сыграют с "Сочи". Встреча состоится 3 декабря.