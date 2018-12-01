Тренер: вратарь Трушков дал шанс хоккеистам "Спартака" на победу в матче КХЛ с ЦСКА

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вратарь московского "Спартака" Александр Трушков по ходу встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА своей игрой дал шанс красно-белым на положительный исход. Об этом на пресс-конференции рассказал тренер "Спартака" Игорь Уланов.

В субботу "Спартак" уступил ЦСКА со счетом 3:4. 22-летний Трушков провел в текущем сезоне вторую встречу и впервые начал игру с первых минут.

"Трушков прилично сыграл сегодня, оставил нас в игре. С психикой у наших вратарей все в порядке, даже у тренера вратарей все в порядке. Трушков хладнокровно играет, без паники. Во втором периоде счет по броскам (в створ ворот) был 5:20, и он оставил нас в игре", - отметил Уланов.

По мнению тренера "Спартака", исход встречи решила игра в неравных составах. "Первый период был на равных, во втором уже устаем от человеческого фактора, который нет-нет да и встречается против нас. В третьем периоде взяли себя в руки, вернулись в игру, удаления в концовке нас сгубили", - пояснил Уланов.

Трушков солидарен с тренером и считает, что матч с ЦСКА, несмотря на поражение, поможет "Спартаку" сыграть лучше в дальнейших встречах. "Во втором периоде мы много удалялись, много дали им шансов. Ну, удалились, значит, были удаления. Больше ничего не могу сказать, а то штраф придет", - с улыбкой сказал Трушков.

"Спартак" набрал 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые 3 декабря примут рижское "Динамо".