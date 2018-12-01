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Россиянка Яковлева победила на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Норвегии

17-летняя спортсменка показала результат 273,9 балла, она стала второй россиянкой в истории, которой удалось победить на этапе Кубка мира
Лидия Яковлева EPA-EFE/GEIR OLSEN
Лидия Яковлева
© EPA-EFE/GEIR OLSEN

ТАСС, 1 декабря. Россиянка Лидия Яковлева заняла первое место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в норвежском Лиллехаммере.

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17-летняя спортсменка показала результат 273,9 балла. Второе место заняла норвежка Марен Лундбю (269,0), третьей стала Эма Клинец из Словении (265,9). Россиянка Софья Тихонова стала 16-й (237,5), Александра Кустова (224,3) - 23-й.

Яковлева стала второй россиянкой, которой удалось добиться победы на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, женские соревнования проводятся с сезона-2011/12. В сезоне-2013/14 Ирина Аввакумова заняла первое место на этапе Кубка мира в Чайковском (Пермский край). Аввакумова, которая пропускает текущий сезон, была единственной россиянкой, занимавшей на этапах Кубка мира призовые места, в ее активе три серебряные и восемь бронзовых медалей соревнований, на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане она заняла четвертое место. 

Ранее в этом сезоне Евгений Климов стал первым российским спортсменом, который одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в мужских соревнованиях.

Следующий этап Кубка мира пройдет 7-9 декабря в немецком Титизе-Нойштадт.

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