Первый матч по бенди на стадионе "Енисей", построенном к Универсиаде, пройдет 12 декабря

Новый стадион будет вмещать пять тысяч зрителей, он примет соревнования по хоккею с мячом в рамках Универсиады. Бенди будет представлен в программе Универсиады впервые в истории.

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Стадион "Енисей", построенный специально к зимней Универсиаде-2019 в Красноярске, примет первый официальный матч по хоккею с мячом 12 декабря. Об этом журналистам заявил операционный директор стадиона Михаил Чечеткин.

"Игровой лед на арене уже залит, все готово к первой игре. Хоккеисты местного "Енисея" в полном объеме тренируются на этом стадионе, а 12 декабря сыграют здесь первый официальный матч в рамках чемпионата России против ульяновской "Волги", - заявил Чечеткин.

Также в субботу в кластере "Радуга" стартовал этап Кубка России по лыжным гонкам. Эти соревнования являются тестовым мероприятием для объекта перед стартом Универсиады. "Объект строили с нуля чуть больше двух лет, он готов, но есть замечания, которые будут в ближайшее время устранены, они не препятствуют проведению соревнований. Трасса готова, хронометраж готов, то есть зимняя составляющая кластера уже готова", - рассказал операционный директор "Радуги" Михаил Губин.

"Здесь есть еще чаша бассейна, спортзал, монтируется оборудование, хронометраж, в декабре комплекс будет готов. Объект уникальный - здесь можно проводить соревнования как по зимним, так и по летним видам спорта, он будет предназначен для круглогодичного использования для всех слоев населения. Есть база для проката лыж, бассейн и спортзал, площадки для футбола и волейбола. Общая стоимость объекта - чуть более 3,5 млрд рублей", - добавил он.

В кластере "Радуга" в рамках Универсиады будут проведены соревнования по лыжным гонкам и спортивному ориентированию.

Объекты для биатлона и горнолыжного спорта практически готовы

Многофункциональный комплекс "Академия биатлона" в преддверии Универсиады переживает завершающую стадию подготовки к соревнованиям. Объект был построен в 2011 году и спустя два года получил право проводить международные соревнования.

"Под реконструкцию попали трассы, которые были проведены в соответствии с требованиями проведения Универсиад, - рассказал журналистам операционный директор объекта Кирилл Колович. - Они все расширены и заасфальтированы, поэтому подходят также и для летнего биатлона. По всему периметру стадиона установлена система освещения, также в рамках реконструкции была установлена система искусственного снегообразования".

"Основные работы завершены. В ходе реконструкции особое внимание было уделено системе безопасности, подвергся реконструкции и спортивно-технологический блок, он стал больше, потому что вместимость трибун увеличилась", - добавил он.

С 29 января по 4 февраля объект примет чемпионат России и четвертый этап Кубка России по биатлону. Соревнования станут тестовыми для "Академии биатлона" в преддверии Универсиады.

В марте 2019 года на территории фан-парка "Бобровый лог" будет разыграно девять комплектов медалей в соревнованиях по горнолыжному спорту. Как отметил операционный менеджер объекта Марк Пнев, фан-парку были необходимы только дополнительные работы. "Здесь вообще ничего не приходилось переделывать, просто были проведены дополнительные работы. За последние десять лет на территории фан-парка прошло более 350 мероприятий, как любительских, так и входящих в календарь Международной федерации лыжного спорта, поэтому все уже давно протестировано", - сказал он.

"Дополнительно была построена инъекция склонов, то есть пролив склонов водой, это даст возможность всем участникам соревнований пройти по трассе одинакового состояния. Также была улучшена система безопасности спортсменов - были установлены спортивные надувные маты и сети. Тестовое мероприятие, которое мы провели в марте, позволило нам смоделировать условия Универсиады, а турнир был высоко оценен представителями международной федерации", - добавил Пнев.

В "Бобровом логе" к Олимпиаде-2018 готовились российские сноубордисты. "В нашем фан-парке проводят подготовку более 900 спортсменов по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду. Наши соревнования будут обслуживать около 120 судей. После Универсиады у нас останутся специалисты, которые помогут проводить соревнования любого уровня как в Красноярске, так и в других регионах", - заключил операционный менеджер объекта.

"Платинум-Арена" будет удобна для зрителей

Соревнования среди фигуристов на Универсиаде-2019 примет многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс "Платинум-Арена". Работы на объекте завершены, ведется благоустройство территории.

"Платинум-Арена" строилась как многофункциональный комплекс, который за несколько часов может быть переоборудован под любое спортивное и культурное мероприятие. На данный момент это самая большая закрытая площадка в городе, арену строили по максимальным технологиям, с точки зрения технологий такого комплекса в России сейчас нет. Есть высокотехнологичный куб, а также самое современное оборудование", - рассказал журналистам генеральный директор комплекса Роман Сотников.

"В любую точку комплекса можно передвигаться на колясках, а штатно покидать комплекс можно минут за семь, то есть для зрителей здесь сделано все, например, в комплексе функционирует 20 лифтов. Сейчас здесь располагается команда ВХЛ [Высшей хоккейной лиги] "Сокол", она также останется здесь после Универсиады. Мы принимаем большое количество заявок от жителей поиграть в хоккей и просто покататься, но семитысячная арена не очень для этого годна, поэтому будем строить тренировочный лед. А арена будет использоваться по полной, не хотелось бы только ограничиваться хоккеем и фигурным катанием", - заключил он.

Универсиады проводятся под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU) раз в два года. На Всемирных студенческих играх в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.