Хоккеист "Виннипега" Лайне стал первой звездой ноября в НХЛ

ТАСС, 1 декабря. Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне признан первой звездой ноября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В 12 матчах ноября Лайне отметился 18 шайбами и одной результативной передачей. В активе финского форварда в этих играх три хет-трика, в матче против "Сент-Луиса" 25 ноября он забросил пять шайб. Также он стал четвертым в списке самых молодых игроков НХЛ, забросивших 100 шайб в матчах лиги (20 лет и 224 дня), после Уэйна Гретцки (20 лет и 40 дней), Джимми Карсона (20 лет и 116 дней) и Брайана Беллоуза (20 лет и 179 дней). Финн лидирует в списке снайперов текущего сезона с 21 голом.

Второй звездой ноября стал нападающий "Колорадо" Натан Макиннон. Форвард в прошлом месяце провел 14 матчей, в которых набрал 23 очка - девять голов и 14 результативных передач. Третьей звездой стал вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флёри, который в ноябре одержал девять побед в 13 матчах, отразил 92% бросков по своим воротам и оформил четыре шатаута.