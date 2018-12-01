Дмитрий Градиленко стал гендиректором ФК "Урожай"

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Чемпион СССР и России по футболу Дмитрий Градиленко занял должность генерального директора краснодарского клуба "Урожай". Об этом сообщает клубная пресс-служба.

"В руководящем составе нашего клуба произошли изменения. Новым генеральным директором желто-зеленых стал Дмитрий Градиленко", - говорится в сообщении.

После завершения карьеры игрока Градиленко работал спортивным директором в футбольных клубах "Динамо" (Брянск) и "Зенит" (Пенза), а также экспертом и комментатором на российских телеканалах.

"Урожай" выступает в зоне "Юг" Профессиональной футбольной лиги - третьем по силе дивизионе российского футбола. Клуб образовался летом текущего года после того, как "Кубань" не прошла лицензирование и отказалась от участия в чемпионате России.

В текущем сезоне "Урожай" после 15 матчей занимает второе место в таблице с 37 очками.