Глава федерации: победа Яковлевой на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина неожиданная

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Руслан Алиев/. Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский не ожидал от 17-летней Лидии Яковлевой победы на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в норвежском Лиллехаммере. Об этом Дубровский рассказал ТАСС.

Яковлева в субботу стала второй россиянкой, которой удалось добиться победы на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина (женские соревнования проводятся с сезона-2011/12). Ирина Аввакумова в сезоне-2013/14 заняла первое место на этапе Кубка мира в Чайковском (Пермский край).

"Конечно, победа Яковлева не была ожидаемой, став приятным сюрпризом, - признался Дубровский. - Вдвойне приятно, что это произошло в начале сезона. У нее большие перспективы, к тому же ей всего 17 лет".

"Женские прыжки по накалу и конкуренции уже практически ничем не уступают мужским соревнованиям - элитных прыгунов очень мало, но число участников превышает 60, - добавил он. - Перед Яковлевой не была поставлена задача бороться именно за высокие места в нынешнем сезоне. Но сначала она заняла восьмое место, а теперь и вовсе победила, и поэтому задачи будут пересмотрены. Думаю, по итогам сезона надо попадать минимум в шестерку".

Впервые в истории российские спортсмены одержали две победы на этапах Кубка мира в одном сезоне. Ранее в этом сезоне Евгений Климов стал первым россиянином, который одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в мужских соревнованиях. По словам Дубровского, несмотря на это, поспешно называть нынешний сезон успешным для российской сборной.

"Эти победы говорят о том, что у команды есть потенциал, но останавливаться на этом не намерены, - подчеркнул глава федерации. - Все же главный старт сезона - чемпионат мира, который пройдет в феврале. Поэтому еще рано говорить, что мы выполнили все задачи и этот сезон стал для нас успешным".