"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Саутгемптоном" в чемпионате Англии, проигрывая 0:2

ТАСС, 1 декабря. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Саутгемптоном" со счетом 2:2 в гостевом матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.

К 20-й минуте счет был 2:0 в пользу "Саутгемптона", забитыми мячами отметились Стюарт Армстронг (13-я минута) и Седрик Суареш (20). Однако еще в первом тайме гости сумели сравнять счет благодаря голам Ромелу Лукаку (33) и Андера Эрреры (39). Лукаку отличился за "Манчестер Юнайтед" впервые с сентября, форвард не забивал за клуб на протяжении 12 игр.

"Манчестер Юнайтед" не может победить в чемпионате на протяжении трех матчей (две ничьи и одно поражение). Безвыигрышная серия "Саутгемптона" в премьер-лиге достигла 10 матчей (пять ничьих, пять поражений), на счету команды в текущем сезоне чемпионата Англии одна победа.

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место, набрав 22 очка, "Саутгемптон" с 9 очками идет в зоне вылета, на 18-й строчке.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" примет "Арсенал", "Саутгемптон" в гостях сыграет с "Тоттенхэмом". Обе встречи пройдут 5 декабря.

Ранее в субботу "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Борнмут" со счетом 3:1 и продлил свою беспроигрышную серию в текущем сезоне чемпионата Англии до 14 матчей, а с учетом прошлого сезона команда не проигрывает на протяжении 20 игр. "Манчестер Сити" сохраняет лидерство в турнирной таблице с 38 очками, являясь одной из двух команд, наряду с "Ливерпулем", не проигрывающих в текущем сезоне премьер-лиги.

Результаты других матчей игрового дня:

"Кристал Пэлас" - "Бёрнли" - 2:0;

"Лестер" - "Уотфорд" - 2:0;

"Ньюкасл" - "Вест Хэм" - 0:3;

"Хаддерсфилд" - "Брайтон" - 1:2.