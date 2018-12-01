Более 20 тыс. человек выйдут на старт 3-го Международного марафона ШОС в Куньмине

КУНЬМИН /Китай/, 2 декабря. /ТАСС/. Третий международный марафон Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартует в Куньмине (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай). Как сообщили ТАСС организаторы забега, в этом году на линию старта выйдут 20002 человека в возрасте от двух месяцев до 81 года.

"Марафон ШОС - это не только спортивное, это международное событие, которое объединяет людей, дарит им возможности укреплять дружбу, сотрудничество и гармонию", - сказал генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, который и сам ежегодно становится на трассу забега вместе с участниками соревнований.

"За короткую историю своего существования марафон ШОС становится самым крупным и географически представленным, - подчеркнул генсек. - В этот раз на старт выйдут жители 52 стран и регионов мира, в частности России, Китая, стран семьи ШОС, Европы, Северной Америки, Австралии, Африки и других - одним словом, представители всех континентов земного шара".

Участники и дистанции забега

По словам организаторов, в этом году в забеге примут участие как профессионалы, так и просто любители активного образа жизни. Так, самый младший спортсмен, которому совсем недавно исполнилось два месяца, "побежит" за плечами у своего отца. Тем не менее, у юного атлета так же будет собственный номер. По словам Алимова, "повышенный интерес и широкий спектр участников свидетельствует о массовости предстоящего марафона".

Всего для спортсменов подготовлено четыре дистанции. Протяженность первой, марафонской, составляет порядка 42 км - в этом состязании примут участие более 3 тыс. человек. На дорожку полумарафона (21 км) выйдут свыше 6,2 тыс. бегунов, 7658 участников преодолеют семикилометровый маршрут по трассе "Здоровый бег", еще 3026 пройдут дистанцию длиной 2,6 км, которая называется "Семейный забег". Число представителей сильного пола в этом году превалирует - в процентном соотношении мужчин - 60,3%, а женщин - 39,7%.

Поддержать атлетов и самостоятельно принять участие в забеге в Куньмин также прибыли сотрудники дипломатических миссий стран ШОС и представители международных организаций.

Город к забегу готов

С приближением марафона улицы Куньмина облачились в плакаты синего цвета с символикой Шанхайской организации сотрудничества и предстоящих состязаний. Всюду расставлены таблички, оповещающие о километраже пройденной дистанции. В городе царит атмосфера соревнований и полной готовности к, пожалуй, главному спортивному мероприятию года.

Как сообщили ТАСС организаторы марафона, в его подготовке было задействовано более 280 тыс. человек. Прибывающим в город спортсменам и болельщикам помогают свыше 3 тыс. волонтеров, около 12 тыс. сотрудников полиции и 32 кареты скорой помощи будут обеспечивать безопасность во время проведения забега, свыше 300 судей будут оценивать результаты соревнований. Следить за здоровьем бегунов будут 818 профессиональных спасателей, 50 так называемых "бегающих" врачей будут передвигаться вместе со спортсменами, чтобы в случае экстренной необходимости оказать им первую медицинскую помощь прямо на трассе.

Помимо обеспечения надлежащих мер безопасности, позаботились организаторы и о комфорте участников соревнований - в этом году для марафона было закуплено свыше 170 тыс. бутылок воды, 15 т помидоров черри, бананов, огурцов и других овощей и фруктов. На протяжении четырех дистанций расставлено 311 ящиков с 21,7 тыс. кусками хлеба, 4 тыс. банок энергетических напитков и 4 тыс. упаковок солевых таблеток. В общей сложности на случай непогоды было закуплено 23,5 тыс. дождевиков, в день соревнований атлетам будет выдано более 22 тыс. полотенец.

Как сказал генеральный секретарь ШОС, за годы совместной подготовки и проведения марафона Куньмин по праву стал "визитной карточкой" организации в сфере укрепления "шанхайского духа" через спорт и дружбу". Алимов также выразил надежду на то, что путем совместных усилий города, юго-западной провинции и Шанхайской организации сотрудничества, "марафон ШОС станет одним из самых популярных спортивных мероприятий на планете".

Международное признание

Как сообщили ТАСС организаторы, в настоящее время запущен процесс получения марафоном бронзового статуса по трехуровневой системе оценки беговых соревнований Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). По словам Алимова, за день до старта главный инспектор IAAF специально прибыл в Куньмин из Йоханнесбурга, чтобы оценить трассу предстоящего марафона.

"Этот интерес неслучаен. Куньминский марафон реально претендует на получение бронзового, серебряного и, наконец, золотого статуса ассоциации", - сказал Алимов. По его словам, "инспектор отметил, что ни одна международная организация в мире не имеет такого марафона". "Его поразила организация, концепция, а самое главное - участники марафона", - указал генсек ШОС.

История марафона

Первый марафон ШОС прошел 17 декабря 2016 года в Куньмине и был приурочен к 15-летию образования организации. В нем приняли участие более 15 тыс. атлетов из 23 стран мира. По словам Алимова, в тот день бегуны и наблюдавшая за ними публика "по-настоящему прочувствовали, насколько велика сила и энергетика спорта, слившаяся с созидательной энергией "шанхайского духа". В мужском зачете победу тогда одержал эфиопский легкоатлет Тилахун Айеле Тарику, пробежавший 42,195 км за 2 часа 22 минуты и 2 секунды, в женском - первой финишировала кенийская легкоатлетка Рода Тануи (2 часа 33 минуты и 53 секунды).

В прошлом году соревнования прошли 31 декабря, на старт вышло более 14 тыс. атлетов, прибывших в юго-западную китайскую провинцию из 27 стран. Победу в мужском зачете марафона одержал киргизский атлет Адилет Кыштакбеков, пробежавший 42,195 км за 2 часа 23 минуты и 21 секунду. В женском марафонском забеге первой пришла к финишу гражданка КНР Чжэн Вэньжун, ее результат составил 2 часа 50 минут и 41 секунду.