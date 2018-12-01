"Монако" проиграл "Монпелье" в чемпионате Франции, ведя в счете до 81-й минуты

ТАСС, 2 декабря. "Монако" потерпел поражение от "Монпелье" со счетом 1:2 в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.

Счет на 43-й минуте открыл полузащитник хозяев Юри Тилеманс. "Монако" вел в счете до 81-й минуты, однако после этого пропустил два гола - отличились Гаэтан Лаборде и бывший нападающий московского "Локомотива" Петар Шкулетич (86). Российский полузащитник "Монако" Александр Головин появился на поле в стартовом составе и отыграл полный матч, не отметившись результативными действиями.

"Монако" потерпел девятое поражение в текущем сезоне чемпионата Франции. В прошлом туре команда добилась гостевой победы над "Каном" (1:0), а в среду потерпела поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов от испанского "Атлетико" и потеряла шансы весной продолжить борьбу в еврокубках.

В турнирной таблице первенства страны "Монако" занимает предпоследнее, 19-е место, набрав 10 очков, "Монпелье" с 29 очками поднялся на вторую строчку.

В следующем туре "Монако" в гостях сыграет с "Амьеном", "Монпелье" примет "Лилль". Обе встречи пройдут 4 декабря.

Результаты других матчей игрового дня:

"Лилль" - "Лион" - 2:2;

"Анже" - "Кан" - 1:1;

"Генгам" - "Ницца" - 0:0;

"Ним" - "Амьен" - 3:0.