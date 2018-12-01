Волейболисты "Факела" не смогли выйти в финал клубного чемпионата мира

ТАСС, 2 декабря. Российский волейбольный клуб "Факел" из Нового Уренгоя проиграл итальянскому "Трентино" в полуфинале клубного чемпионата мира. Соревнования проходят в Польше.

Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу итальянской команды. В другом полуфинале еще один клуб из Италии, "Кучине-Лубе", оказался сильнее польского "Жешува" - 3-1.

Матч за третье место "Факел" - "Жешув" и финал турнира между двумя итальянскими клубами пройдут 2 декабря.

Действующим победителем турнира является казанский "Зенит", который завершил групповой этап на третьем месте в группе А и не пробился в плей-офф.