{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские саночники выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Канаде

Второе место заняла сборная Германии, третьими стали канадцы
Татьяна Иванова EPA-EFE/ANGELIKA WARMUTH
Татьяна Иванова
© EPA-EFE/ANGELIKA WARMUTH

ТАСС, 2 декабря. Сборная России одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту, который завершился в канадском Уистлере.

Российские спортсмены Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов показали результат 2 минуты 4,124 секунды. Второе место заняла сборная Германии (отставание 0,090 секунды), третьими стали канадцы (+0,289).

Это единственная награда россиян на этапе в Уистлере. Ранее Иванова стала шестой в одноместных санях, Павличенко - четвертым, а двойка Кашкин/Коршунов показала восьмой результат.

Следующий этап Кубка мира пройдет 7-8 декабря в Калгари.

НХЛ
Шайба Анисимова не спасла "Чикаго" от поражения в матче НХЛ с "Нэшвиллом"
Встреча завершилась со счетом 2:5
Читать полностью