Российские саночники выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Канаде

ТАСС, 2 декабря. Сборная России одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту, который завершился в канадском Уистлере.

Российские спортсмены Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов показали результат 2 минуты 4,124 секунды. Второе место заняла сборная Германии (отставание 0,090 секунды), третьими стали канадцы (+0,289).

Это единственная награда россиян на этапе в Уистлере. Ранее Иванова стала шестой в одноместных санях, Павличенко - четвертым, а двойка Кашкин/Коршунов показала восьмой результат.

Следующий этап Кубка мира пройдет 7-8 декабря в Калгари.