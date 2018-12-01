"Реал" обыграл "Валенсию" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 2 декабря. "Реал" одержал победу над "Валенсией" со счетом 2:0 в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Счет на восьмой минуте открыл полузащитник "Валенсии" Даниэль Васс, отправивший мяч в собственные ворота. На 83-й минуте Лукас Васкес установил окончательный счет.
"Реал" в прошлом туре в гостях крупно уступил "Эйбару" - 0:3. То поражение стало первым для "Реала" под руководством Сантьяго Солари. В матче не принял участие российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев, который продолжает восстанавливаться от травмы.
В турнирной таблице "Реал" занимает пятое место, набрав 23 очка, "Валенсия" с 17 очками идет 13-й. В следующем туре "Реал" 9 декабря в гостях сыграет с "Уэской", "Валенсия" 8 декабря примет идущую на первом месте "Севилью".
Результаты других матчей игрового дня:
"Сельта" - "Уэска" - 2:0;
"Вальядолид" - "Леганес" - 2:4;
"Хетафе" - "Эспаньол" - 3:0.