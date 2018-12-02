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Украинец Гвоздик завоевал титул чемпиона WBC, нанеся Стивенсону первое поражение за 8 лет

Бой закончился нокаутом канадца в 11-м раунде
Александр Гвоздик AP Photo/Chase Stevens
Александр Гвоздик
© AP Photo/Chase Stevens

ТАСС, 2 декабря. Украинец Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом бою, прошедшем в Квебеке, он выиграл у канадца Адониса Стивенсона нокаутом в 11-м раунде.

31-летний Гвоздик впервые боксировал за титул чемпиона мира. Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 16 побед (13 - нокаутом). Украинец является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 81 кг.

41-летний Стивенсон не сумел в 10-й раз защитить титул чемпиона мира, которым владел с 2013 года. Он потерпел первое поражение за восемь лет. В активе канадца теперь 29 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.

Стивенсон ранее неоднократно отказывался от боя с россиянином Сергеем Ковалевым, владевшим поясами чемпиона мира по трем оставшимся версиям. Ковалев ранее расстался с титулом Всемирной боксерской организации (WBO), проиграв колумбийцу Элейдеру Альваресу, поясами по двум оставшимся престижным версиям владеют россияне Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF) и Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация, WBA).

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