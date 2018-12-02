"Тампа" в овертайме обыграла "Флориду" в матче НХЛ. Кучеров набрал три очка

ТАСС, 2 декабря. "Тампа-Бэй" обыграла "Флориду" со счетом 5:4 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбу забросил российский форвард Никита Кучеров (40-я минута), также отличились Алекс Киллорн (12), Мэтью Джозеф (34), Седрик Пакетт (52) и Брэйден Пойнт (64). В составе проигравших шайбы на счету Фрэнка Ватрано (11), Александра Баркова (11), Джонатана Юбердо (23) и российского нападающего Евгений Дадонова (29).

Кроме того, Кучеров сделал еще две передачи, Дадонов и российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев - по одной. Всего в этом сезоне Кучеров, который был признан третьей звездой матча, набрал 38 очков (11 шайб + 27 передач), Дадонов - 26 (12+14), Сергачев - 9 (0+9). В списке бомбардиров лиги Кучеров занимает третье место, уступая только Микко Рантанену (43) и Натану Маккиннону (41) из "Колорадо".

В турнирной таблице "Тампа" набрала 39 очков в 27 матчах и лидирует в Восточной конференции. "Флорида" расположилась на 14-й строчке с 25 очками в 25 играх.

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