Легкоатлет из Эфиопии победил в 3-м Международном марафоне ШОС с рекордным временем

КУНЬМИН /Китай/, 2 декабря. /ТАСС/. Эфиопский легкоатлет Белай Олкеба Йене в воскресенье одержал победу в третьем Международном марафоне Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Куньмине (административный центр провинции Юньнань, Юго-Западный Китай). Он преодолел дистанцию в 42,195 км за 2 часа 20 минут и 49 секунды, установив новый рекорд среди мужчин в рамках этого марафона.

Награда за первое место составила $20 тыс. Второе и третье место по итогам состязаний также заняли спортсмены из Эфиопии. Чала Бекеле Бегна и Тела Хагос Гебремескель преодолели дистанцию за 2 часа 20 минут 56 секунд и 2 часа 21 минуту и 8 секунд соответственно.

Предыдущий рекорд принадлежал спортсмену из Эфиопии Тилахун Айеле Тарику. В 2016 году во время первого Международного марафона ШОС в Куньмине он преодолел дистанцию за 2 часа 22 минуты и 2 секунды.

У женщин также победила представительница Эфиопии - Гетисо Цэхай Гебрэ. Ее результат составил 2 часа 35 минут. Второй стала кенийка Рода Тануи (2:39.57), третьей - представительница Киргизии Дарья Маслова (2:40.57).

"Я не ожидала, что в марафоне этого года будут участвовать Кения и Эфиопия, рассчитывала только на спортсменок из стран семьи ШОС, - сказала корр. ТАСС Маслова через несколько минут после финиша. - Это было очень тяжелое состязание. Тем не менее я очень рада своему результату".

В общей сложности в забеге приняли участие более 20 тыс. человек, из которых 60,3% - представители мужского пола.