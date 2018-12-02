Шайба Анисимова не спасла "Чикаго" от поражения в матче НХЛ с "Нэшвиллом"

ТАСС, 2 декабря. "Нэшвилл" обыграл "Чикаго" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Кевин Фиала (3-я минута), Эли Толванен (4), Райан Джохансен (5), Крэйг Смит (14) и Остин Уотсон (58). В составе проигравших отличились Брендон Саад (13) и российский форвард Артем Анисимов (34).

Всего в этом сезоне Анисимов провел 27 матчей и набрал 14 очков (5 шайб + 9 передач).

Для 19-летнего Толванена, который провел дебютную встречу в НХЛ в этом сезоне, эта шайба стала первой в лиге. Он был вызван из фарм-клуба перед этим матчем, в АХЛ финн набрал 11 очков (4+7) в 21 игре.

Толванен был выбран "Нэшвиллом" на драфте НХЛ 2017 года под общим 30-м номером. В прошлом сезоне он выступал за финский "Йокерит", в составе которого стал одним из лучших новичков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Форвард стал первым хоккеистом в истории КХЛ, кому удалось забросить три шайбы в дебютной игре, также он стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ. После вылета "Йокерита" из плей-офф он подписал контракт с "Нэшвиллом" и сыграл в НХЛ три матча.

"Нэшвилл" набрал 37 очков в 27 матчах и лидирует в Западной конференции. "Чикаго" расположился на 13-й строчке с 23 очками в 27 встречах.

В другом матче дня "Аризона" дома разгромила "Сент- Луис" со счетом 6:1. Российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко в третьем периоде получил матч-штраф за споры с арбитром.