Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC, завершив бой с Фьюри вничью

ТАСС, 2 декабря. Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. 12-раундовый поединок, прошедший в Лос-Анджелесе, против британца Тайсона Фьюри он завершил вничью.

Один судья отдал победу Уайлдеру - 115:111, второй присудил победу Фьюри - 114:110, третий победителя не выявил - 113:113. Американец в восьмой раз защитил титул чемпиона мира, которым владеет с 2015 года. 33-летний Уайлдер по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 40 побед (39 нокаутом) и одна ничья.

Бывший чемпион мира по трем престижным версиям Фьюри провел третий поединок после возвращения на ринг спустя 2,5 года. Британец вернулся на ринг в июне, победив албанца Сефера Сефери техническим нокаутом в четвертом раунде, а в августе выиграл у итальянца Франческо Пьянеты по очкам.

Фьюри стал первым боксером за 11 лет, нанесшим поражение украинцу Владимиру Кличко - в ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии он выиграл по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками.

30-летний Фьюри также не знает поражений на профессиональном ринге - 27 побед (19 нокаутом) и одна ничья. За этот поединок Уайлдер заработал $4 млн, Фьюри - $3 млн. Гонорары боксеров могут возрасти за счет процента от продажи билетов и доходов за трансляцию.

Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим престижным версиям владеет британец Энтони Джошуа (WBA, IBF и WBO).