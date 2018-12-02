Гарт: победа российских саночников в Уистлере придаст уверенности национальной команде

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Победа российских саночников в эстафете на этапе Кубка мира в канадском Уистлере придаст дополнительной уверенности национальной команде на дальнейших этапах. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.
Российские спортсмены Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов показали результат 2 минуты 4,124 секунды. Второе место заняла сборная Германии (отставание 0,090 секунды), третьими стали канадцы (+0,289).
"Я очень рада, что наконец-то сборной России удалось завоевать золотые медали в эстафете, рада, что наша двойка вышла на хороший уровень, который позволяет брать медали высшего достоинства. Думаю, что эта победа не только придаст уверенности нашей национальной команде, но и станет новой отправной точкой в дальнейших успехах, потому что уже очень давно не было золота в эстафете. Да, это наша любимая дисциплина, мы там берем медали, но награды высшей пробы нам взять не удавалось", - сказала Гарт.
"Думаю, что удалось победить за счет хорошей формы Семена Павличенко, в отличной форме находится Татьяна Иванова. Ну и, конечно же, не могу не сказать приятных слов о нашей новой двойке из Всеволода Кашкина и Константина Коршунова. Все молодцы, и ждем дальнейших побед", - добавила Гарт.
Следующий этап Кубка мира пройдет 7-8 декабря в Калгари.