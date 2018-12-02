Около 1,5 тыс. болельщиков "Локомотива" поддержат команду в матче РПЛ против "Спартака"

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Около полутора тысяч болельщиков московского футбольного клуба "Локомотив" поддержат команду в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Локомотива".
Столичное дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" состоится на "Открытие-Арене" в воскресенье и начнется в 19:00 мск. Главным арбитром матча назначен москвич Сергей Карасев.
"Около полутора тысяч болельщиков поддержат "Локомотив" в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги против "Спартака". Также стоит отметить, что на стадионе "Открытие-Арене" за 1,5 часа будет работать гостевая касса", - сказали в пресс-службе.