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Футбол в России

Около 1,5 тыс. болельщиков "Локомотива" поддержат команду в матче РПЛ против "Спартака"

Столичное дерби состоится на "Открытие-Арене" в воскресенье

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Около полутора тысяч болельщиков московского футбольного клуба "Локомотив" поддержат команду в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Локомотива".

Столичное дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" состоится на "Открытие-Арене" в воскресенье и начнется в 19:00 мск. Главным арбитром матча назначен москвич Сергей Карасев.

"Около полутора тысяч болельщиков поддержат "Локомотив" в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги против "Спартака". Также стоит отметить, что на стадионе "Открытие-Арене" за 1,5 часа будет работать гостевая касса", - сказали в пресс-службе.

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