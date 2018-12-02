Поварницын стал вторым в гонке преследования на первом этапе Кубка IBU

ТАСС, 2 декабря. Россиянин Александр Поварницын занял второе место в гонке преследования на 12,5 км в рамках первого этапа Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), проходящего в шведском городе Идре.
Победу одержал немец Филипп Наврат, преодолевший дистанцию за 35 минут 43,9 секунды с одним промахом. Поварницын уступил немцу 8,3 секунды, допустив четыре промаха. Третье место занял француз Мартен Перрийя-Боттоне (+12,6; 1 промах).
Россиянин Сергей Корастылев занял шестое место (+24,4; 3 промаха), Антон Бабиков - восьмое (+43,5; 4), Юрий Шопин - 15-е (+1.13,1; 1), Петр Пащенко - 24-е (+2.24,4; 5), Василий Томшин - 37-е (+3.25,3; 5).